Пожарные вытащили из-под завалов горящего дома мать с ребенком и их соседа (обновлено)

Утром 21 февраля в новосибирском микрорайоне «Гэсстроевский» сгорел частный дом — пожарные пытаются найти его хозяина под завалами.


Пожарные вытащили из-под завалов горящего дома мать с ребенком и их соседа (обновлено)


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре на ул. Плавильщиков поступило в 6:49 — там горел частный дом. На место выехали 4 пожарных автоцистерны и еще 3 спецавтомобиля.


«На момент прибытия пожарной охраны дом горел открытым огнем», — уточнили в ведомстве.


К 7:58 пожарным удалось сдержать распространение пламени. Сейчас они продолжают работать на месте пожара.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, дом выгорел полностью, во время пожара у него обрушилась кровля. По предварительной информации, пожарные достали из-под завалов 15-летнего мальчика, еще одного, месячного, ребенка и женщину, которой приблизительно 40 лет. Хозяина дома пока не нашли.


Всех спасенных увезла «скорая помощь». «На момент, когда их вытащили, были ожоги у 15-летнего мальчика и у матери, а у малыша — отравление угарным газом», — уточнили в областной полиции.


По предварительным данным, дом мог загореться из-за замыкания электропроводки в хозяйственных постройках, пояснили в ГУ МВД.


12:40

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили информацию о пострадавших на пожаре. Как оказалось, пожарные спасли из-под завалов 37-летнего мужчину и двух его соседей, которые жили в другой части дома. Это 42-летняя женщина и ее месячный ребенок. «Они сейчас в ожоговом центре находятся в областной больнице с ожогами различной степени тяжести», — описали в полиции состояние матери и младенца.


Еще одного мужчину из этой семьи до сих пор не нашли. «На месте до сих пор работает группа спасателей и полиция. Разбор завалов продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Как отметил источник, знакомый с ситуацией, у экстренных служб есть версия, что мужчина мог уйти из дома еще до пожара.


В областной полиции добавили, что дом сгорел дотла. Причина пожара уточняется, замыкание электропроводки — это только одна из версий случившегося.


Пожарные вытащили из-под завалов горящего дома мать с ребенком и их соседа (обновлено)


Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, в 2016 году жители города стали реже гибнуть на пожарах, почти в каждом третьем случае причиной гибели людей стала непотушенная сигарета.

Ольга Хмелевская
Фото очевидицы

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