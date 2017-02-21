Пожарные вытащили из-под завалов горящего дома мать с ребенком и их соседа (обновлено)

Утром 21 февраля в новосибирском микрорайоне «Гэсстроевский» сгорел частный дом — пожарные пытаются найти его хозяина под завалами.









Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре на ул. Плавильщиков поступило в 6:49 — там горел частный дом. На место выехали 4 пожарных автоцистерны и еще 3 спецавтомобиля.







«На момент прибытия пожарной охраны дом горел открытым огнем», — уточнили в ведомстве.







К 7:58 пожарным удалось сдержать распространение пламени. Сейчас они продолжают работать на месте пожара.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, дом выгорел полностью, во время пожара у него обрушилась кровля. По предварительной информации, пожарные достали из-под завалов 15-летнего мальчика, еще одного, месячного, ребенка и женщину, которой приблизительно 40 лет. Хозяина дома пока не нашли.





Всех спасенных увезла «скорая помощь». «На момент, когда их вытащили, были ожоги у 15-летнего мальчика и у матери, а у малыша — отравление угарным газом», — уточнили в областной полиции.





По предварительным данным, дом мог загореться из-за замыкания электропроводки в хозяйственных постройках, пояснили в ГУ МВД.





12:40

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили информацию о пострадавших на пожаре. Как оказалось, пожарные спасли из-под завалов 37-летнего мужчину и двух его соседей, которые жили в другой части дома. Это 42-летняя женщина и ее месячный ребенок. «Они сейчас в ожоговом центре находятся в областной больнице с ожогами различной степени тяжести», — описали в полиции состояние матери и младенца.





Еще одного мужчину из этой семьи до сих пор не нашли. «На месте до сих пор работает группа спасателей и полиция. Разбор завалов продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.





Как отметил источник, знакомый с ситуацией, у экстренных служб есть версия, что мужчина мог уйти из дома еще до пожара.





В областной полиции добавили, что дом сгорел дотла. Причина пожара уточняется, замыкание электропроводки — это только одна из версий случившегося.









Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, в 2016 году жители города стали реже гибнуть на пожарах, почти в каждом третьем случае причиной гибели людей стала непотушенная сигарета.