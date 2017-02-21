Новосибирские мужчины рассказали, каких подарков ждут от коллег к 23 февраля

Новосибирские мужчины рассказали, каких подарков ждут от коллег к 23 февраля

Служба исследований сайта Зарплата.ру опросила сотрудников новосибирских компаний и узнала, что 10 % из них не считают 23 февраля праздником.


Всего в опросе приняли участие 987 новосибирцев (45 % мужчин и 55 % женщин). Как показало исследование, 53 % опрошенных празднуют День защитника Отечества на работе. «44 % из них отмечают праздник за свой счет, и только 9 % опрошенных работодатель выделяет бюджет», — сообщили авторы исследования.


Больше половины участников опроса (54 %) считают, что 23 февраля — это праздник только для военнослужащих. 36 % полагают, что в этот день нужно поздравлять всех мужчин без исключения. А 10 % респондентов вообще не считают этот день праздником.


58 % опрошенных мужчин, кроме поздравлений от коллег, получают еще и подарки: 39 % — индивидуальные, а 19 % — общие на всех.


«Мы попросили новосибирцев вспомнить, какой подарок на 23 февраля им запомнился. Существенная часть респондентов ответила, что все подарки были банальными. Остальные отметили дорогой алкоголь, смартфон, и, как ни странно, носки и парфюм. Кроме того, новосибирские мужчины хотят в этот день получить внимание и женскую ласку», —  отмечают специалисты сайта Зарплата.ру.


Напомним, на этой неделе новосибирцев ждут 4-дневные выходные в честь Дня защитника Отечества. Праздничные каникулы продлятся с четверга (23 февраля) по воскресенье (26 февраля).

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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