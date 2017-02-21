​В Новосибирской области упало качество жизни

В 2016 году Новосибирская область опустилась в рейтинге российских регионов по качеству жизни и заняла 28-е место из 85.



Итоги ежегодного исследования о качестве жизни в регионах России опубликовали аналитики РИА Рейтинг. При составлении рейтинга специалисты опирались на 72 показателя, которые позволили им оценить уровень доходов и здоровье населения, ситуацию на рынке труда, жилищные условия, демографические показатели, экологические и климатические условия в регионах и другие важные факторы. Все эти данные аналитики взяли из открытых источников, в том числе у Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ и на сайтах региональных органов власти.





В итоге Новосибирская область заняла 28-е место, опустившись на 6 позиций по сравнению с рейтингом 2015 года, но при этом сохранив лучший показатель среди регионов Сибири.







Лидеры рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменились: на первых трех местах расположились Москва, Санкт-Петербург и Московская область соответственно. Худшей в России по качеству жизни оказалась Республика Тыва, которая заняла 85-е место.





«Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло», — отмечают составители рейтинга.







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