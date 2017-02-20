В правительстве объяснили «итальянскую расцветку» на медали к юбилею НСО

В правительстве Новосибирской области прокомментировали «итальянскую расцветку» на медали к юбилею региона.





В правительстве Новосибирской области прокомментировали официальный запрос НГС.НОВОСТИ.











«Была допущена техническая ошибка в эскизе. Изготовлена небольшая партия для первого вручения. Ошибка уже исправлена, и все последующие медали будут изготовлены с корректным расположением полос», — сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.







Нешумов также уточнил, что стоимость работ по изготовлению медалей на замену не превысит 10 000 руб. При этом неизвестно, что будут делать с уже врученными медалями и понесет ли кто-то ответственность за «техническую ошибку».







Напомним, сегодня НГС.НОВОСТИ рассказали, что областное правительство начало вручать новосибирцам медали, посвященные 80-летию области, с ошибкой — региональный флаг на этих памятных знаках имел расцветку итальянского флага.