В правительстве объяснили «итальянскую расцветку» на медали к юбилею НСО

В правительстве Новосибирской области прокомментировали «итальянскую расцветку» на медали к юбилею региона.


В правительстве Новосибирской области прокомментировали официальный запрос НГС.НОВОСТИ.


В правительстве объяснили «итальянскую расцветку» на медали к юбилею НСО


«Была допущена техническая ошибка в эскизе. Изготовлена небольшая партия для первого вручения. Ошибка уже исправлена, и все последующие медали будут изготовлены с корректным расположением полос», — сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.


Нешумов также уточнил, что стоимость работ по изготовлению медалей на замену не превысит 10 000 руб. При этом неизвестно, что будут делать с уже врученными медалями и понесет ли кто-то ответственность за «техническую ошибку».


Напомним, сегодня НГС.НОВОСТИ рассказали, что областное правительство начало вручать новосибирцам медали, посвященные 80-летию области, с ошибкой — региональный флаг на этих памятных знаках имел расцветку итальянского флага.

Илья Калинин
Фото nso.ru

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