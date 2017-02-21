Сотни новосибирцев ворвались в новую «Ленту» в первые минуты после открытия

Первый новосибирский супермаркет сети «Лента» начал работать сегодня в торговом центре «Амстердам» — церемония открытия вызвала ажиотаж у горожан.









По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, перед входом в супермаркет собралось несколько сотен новосибирцев разного возраста. Как только организаторы разрезали ленточку и объявили об открытии магазина, толпа бросилась за покупками, создавая давку.









Магазин площадью торгового зала порядка 1,5 тыс. кв. м разместился на цокольном этаже ТЦ. Как сообщили представители «Ленты», это первый магазин такого формата за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.











Супермаркеты — новое направление для «Ленты», которая была создана и развивалась до недавнего времени как моноформатная сеть, состоящая исключительно из стандартных гипермаркетов, здания для которых «Лента» строила сама (или они строились по ее проекту).











Первый супермаркет «Ленты» заработал еще в 2013 году в Москве, однако в течение двух лет проект считался пилотным. На поток открытие супермаркетов в «Ленте» поставили лишь в прошлом году, когда магазины такого типа начали открываться один за одним в разных регионах России.









Всего сейчас у компании порядка 50 супермаркетов и 190 гипермаркетов. Ранее компания объявляла о своих намерениях открыть в Новосибирске не меньше восьми супермаркетов.











Подробности о новом магазине можно будет узнать из фоторепортажа, который выйдет позже.

