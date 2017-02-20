Женщина отсудила у новосибирца 5 тысяч за слово на букву «М»

Жительница Дзержинского района Новосибирска отсудила 5 тыс. руб. у мужчины, который назвал ее мошенницей на общем собрании в ТСЖ «Волочаевский».





Как пояснили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, женщина обиделась на оскорбление, которое отпустил в ее адрес член правления ТСЖ «Волочаевский».





Вместо того, чтобы втягиваться в словесную перепалку, собственница жилья подала на обидчика в суд.





Суд пришел к выводу, что своим высказыванием мужчина опорочил честь и достоинство женщины, а значит, обязан опровергнуть недостоверную информацию. Это требование мужчина исполнил: в воскресенье, 19 февраля, на общем собрании в ТСЖ он зачитал резолютивную часть судебного решения.





Также член правления ТСЖ перечислил на счет обиженной женщины компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб.





В службе судебных приставов уточнили, что после этого женщина все равно осталась не удовлетворена, так как считает, что обидчик еще должен был перед ней извиниться.





В прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о 64-летней жительнице Новосибирской области, которая заплатила двойной штраф за оскорбление продавщицы универмага.