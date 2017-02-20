У новосибирских врачей появился новый особо точный томограф за 36 миллионов

В Новосибирском областном противотуберкулезном диспансере на ул. Александра Невского, 9/1 установили новый томограф Toshiba на деньги из областного бюджета.


У новосибирских врачей появился новый особо точный томограф за 36 миллионов


Как рассказал и.о. министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов, новый высокоточный томограф японского производства будут использовать для выявления туберкулеза у взрослых и детей, которые лечатся амбулаторно. Планируется, что аппарат будет работать в две смены, в каждую из которых будет проводиться до 20 исследований. Одно сканирование длится около 20 минут. В Новосибирске установлено 2 подобных аппарата, но с другими программами для выявления патологий в других органах.

У новосибирских врачей появился новый особо точный томограф за 36 миллионов


«Мы рассчитываем, что введение этого аппарата позволит продолжить мероприятия по выявлению туберкулеза для более внятной диагностики лечения этого заболевания, что в дальнейшем приведет к снижению заболеваемости», — пояснил и.о. министра и добавил, что стоимость томографа составила 36 млн руб. Еще 3 млн выделили из областного бюджета на ремонт кабинета, где установлен аппарат.

У новосибирских врачей появился новый особо точный томограф за 36 миллионов


По словам главного фтизиатра региона Дмитрия Степанова, сейчас уровень заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области составляет 97,7 на 100 тыс. человек — это меньше порога эпидемии. Дмитрий Степанов напомнил, что самый эффективный метод профилактики туберкулеза — это ежегодное прохождение флюорографии.

Справка: Компьютерная томография — современный метод лучевой диагностики, с помощью которого можно получить послойное изображение любой области человека толщиной среза от 0,5 мм до 10 мм, оценить состояние органов и тканей, а также распространенность патологии.

Кирилл Шматков
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