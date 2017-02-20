В Новосибирске началась неделя сжигания чучел и бесплатной раздачи блинов

В Новосибирске началась неделя сжигания чучел и бесплатной раздачи блинов (список мест)

Сегодня, 20 февраля, наступила масленичная неделя, вместе с тем в Новосибирске началась серия уличных праздников, на которых горожанам дадут поесть блинов.


Большая часть гуляний состоится в конце недели, но в некоторых районах города праздники будут отмечать в ее начале.


Например, сегодня в 14 часов в Кировском районе уличный праздник был назначен на ул. Палласа, 39 — там его устраивал местный ТОС. Другие ТОСы района решили устроить праздники 25 и 26 февраля. «Организаторы запланировали для вас и ваших семей активные игры, веселых аниматоров, а на некоторых площадках даже сладкий стол», — сообщает администрация Кировского района.


Завтра, 21 февраля, массовое мероприятие пройдет в саду Дзержинского. Оно начнется в 13:45.

 

«В течение праздника будет проводиться конкурс на самые вкусные блины. Далее все приглашенные станут участниками праздничной программы "Наша Масленица" с настоящим русским хороводом, ряжеными, конкурсами и загадками, и, конечно же, проводы Масленицы, сопровождаемые традиционным сожжением чучела. Гостей также ждет выступление дуэта, исполняющего задорные русские народные песни, и демонстрация русских народных костюмов», — рассказали в администрации Дзержинского района.


В заключительный день масленичной недели, 26 февраля, в Центральном парке ждут 50 тыс. гостей. Здесь будут работать более 10 интерактивных игровых площадок. «Одна из любимых затей горожан — масленичный столб и весенняя ярмарка. Отличием праздника в этом году будет являться ярмарочный фотосалон, который разместится напротив главной сцены», — рассказали в администрации парка. Праздник начнется в 12 часов, чучело будут сжигать в 19 часов.


Новосибирский зоопарк также ждет гостей к 12 часам.


«Наших красивых и покладистых лошадей и пони выведут из конюшни, они с самого утра будут катать гостей. Покататься можно будет и на сказочной русской печи.


В Новосибирске началась неделя сжигания чучел и бесплатной раздачи блинов (список мест)

На центральной аллее зоопарка будут организованы народные игры и забавы. Даже если день будет морозным, мы обещаем, что никто не замерзнет. Зоопарк всех согреет горячими блинами и ароматным чаем с алтайскими травами. Чучело масленицы мы планируем сжечь в 14 часов. И еще один пункт нашей праздничной программы. 26 февраля мы будем принимать подарки для белых медведей. Потому что в этом году Масленица оказалась рядом с серьезной природоохранной датой. 27 февраля — Международный день белого медведя», — приглашает зоопарк.


Заельцовский парк зовет гостей 26 февраля с 13 часов. В программе: конкурсы, призы и подарки, масленичный столб, выступление творческих коллективов города: «Демьянова Уха», ансамбль «Чалдоны», сжигание чучела.


В этот же день МасленицаFEST пройдет под Академгородком на горнолыжном комплексе «Ключи». Организаторы обещают «5 метровое чучело Зимы, чай с блинами, народные игры и потехи, Масленичный театр, молодецкие забавы, столб с призами, сожжение чучела Зимы». Начало в 13 часов.


В Бугринской роще праздник начнется 26 февраля в 13 часов, чучело сожгут в 16 часов.


В Новосибирске началась неделя сжигания чучел и бесплатной раздачи блинов (список мест)


Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1, 3), Ольги Бурлаковой (2)

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