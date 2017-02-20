Молодого ученого наградили за создание быстрых атомов в огромном инжекторе

Олег на рабочем месте
Олег на рабочем месте

Молодой новосибирец провел эксперимент на мощном высоковольтном инжекторе и получил за это престижную премию.


«Эта разработка ИЯФ СО РАН является прототипом инжектора для установки американской компании Tri Alphа Energy, в которой для удержания плазмы используется конфигурация с обращенным магнитным полем», — рассказали в пресс-службе научного заведения.


Олег — выпускник НГУ и аспирант Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Он получил премию Правительства РФ за успешную работу в рамках физического эксперимента на мощном высоковольтном инжекторе с энергией до 1 млн электронвольт для нагрева плазмы в магнитных ловушках, уточнили в Институте.


Сам 25-летний Олег Сотников говорит, что занимается этим проектом уже третий год. Работа отнимает много времени — анализом полученных результатов приходится заниматься непрерывно, в том числе и дома.


В высоковольтном инжекторе ИЯФ СО РАН отрицательные ионы водорода ускоряются до энергии 1 млн электронвольт, а затем с высокой эффективностью преобразуются в пучок быстрых атомов.


По величине инжектор сравним с двухэтажным зданием.

«Олег работает в экспериментах по генерации мощного пучка отрицательных ионов водорода. Это экзотические частицы, которые при высокой энергии легко теряют "лишний" заряд, т.е. становятся атомами. Он помогал нам строить источник этого пучка, а сейчас активно участвует в работе на большой экспериментальной установке. Он управляет экспериментом, наблюдает за параметрами пучка, ищет варианты их оптимизации», — пояснил доктор физико-математических наук, профессор Юрий Бельченко.

Институт ядерной физики является одним из мировых лидеров в создании инжекторов. Его сотрудники построили более 50 инжекторов атомарных пучков для разных установок мира.


Это газодинамическая ловушка в ИЯФ СО РАН (Новосибирск), токамак TCV (Лозанна), токамак COMPASS (Прага), Frascati Tokamak Upgrade (Фраскати), Alcator C-Mod (Бостон) и др.


В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывал о другом выпускнике Новосибирского госуниверситета — Андрее Сабельфельде. Он получил премию компании Facebook за исследования в области компьютерной безопасности.

Ольга Власова
Фото Натальи Купиной

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