Рестораны приготовили на Масленицу тыквенные блины и блинные бургеры


Рестораны приготовили на Масленицу тыквенные блины и блинные бургеры (фото)


В Новосибирских заведениях с сегодняшнего дня появились специальные предложения, посвященные Масленице. 


Так, в сети «Чашка кофе» в специальном блинном меню можно заказать стопку традиционных блинов без начинок (15 штук) за 350 руб., связанных мешочками блинов с мясом (360 руб.) и необычных тыквенных блинов с творогом (200 руб.). Ресторан «Гриль и бутыль» предлагает блины от 130 руб. за порцию (с медом и орехами).


В ресторане #сибирьсибирь можно заказать блины с икрой пеляди за 720 руб. (столько же стоят блины с красной икрой). А в отеле Marriott (в кафе «Увертюра» на 1-м этаже и баре 10Ten на 10-м) в масленичном меню есть блины с кокосовым соусом и маршмеллоу (350 руб.). Здесь же, кстати, можно купить самые дешевые блины — одна штука с маслом стоит 50 руб. В ресторане «Библиотека» предлагают, в частности, блины с тапенадом (паста из оливок) и томатной сальсой (220 руб.). 

В кофейне «Креп де кофе» и без Масленицы блины — это основное блюдо. Поэтому заведение зазывает клиентов, разместив в своем аккаунте в «Инстаграме» блинную пародию на известную картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти». 


Рестораны приготовили на Масленицу тыквенные блины и блинные бургеры (фото)


В «Креп де кофе» готовят как традиционные, так и авторские блинные блюда. Например, здесь можно заказать блинный бургер, в котором булочки заменены на панкейки (более толстые блины в американском стиле, больше похожие на оладьи).

Панкейки на Масленицу испекли и в «Академии кофе» — одна штука стоит 100 руб. 


Рестораторы традиционно готовят специальные предложения к тем или иным праздникам или религиозным датам. Так, в прошлом году во время Великого поста в новосибирских ресторанах можно было попробовать вегетарианские бургеры и яблочный мильфей.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 1291
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено