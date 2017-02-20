Рестораны приготовили на Масленицу тыквенные блины и блинные бургеры









В Новосибирских заведениях с сегодняшнего дня появились специальные предложения, посвященные Масленице.





Так, в сети «Чашка кофе» в специальном блинном меню можно заказать стопку традиционных блинов без начинок (15 штук) за 350 руб., связанных мешочками блинов с мясом (360 руб.) и необычных тыквенных блинов с творогом (200 руб.). Ресторан «Гриль и бутыль» предлагает блины от 130 руб. за порцию (с медом и орехами).







В ресторане #сибирьсибирь можно заказать блины с икрой пеляди за 720 руб. (столько же стоят блины с красной икрой). А в отеле Marriott (в кафе «Увертюра» на 1-м этаже и баре 10Ten на 10-м) в масленичном меню есть блины с кокосовым соусом и маршмеллоу (350 руб.). Здесь же, кстати, можно купить самые дешевые блины — одна штука с маслом стоит 50 руб. В ресторане «Библиотека» предлагают, в частности, блины с тапенадом (паста из оливок) и томатной сальсой (220 руб.).

Публикация от Кофейня КРЕПдеКОФЕ (@krepdekofe) Фев 19 2017 в 5:03 PST

В кофейне «Креп де кофе» и без Масленицы блины — это основное блюдо. Поэтому заведение зазывает клиентов, разместив в своем аккаунте в «Инстаграме» блинную пародию на известную картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти».











В «Креп де кофе» готовят как традиционные, так и авторские блинные блюда. Например, здесь можно заказать блинный бургер, в котором булочки заменены на панкейки (более толстые блины в американском стиле, больше похожие на оладьи).



Публикация от АКАДЕМИЯ КОФЕ (@akademia_coffee) Фев 19 2017 в 5:05 PST

Панкейки на Масленицу испекли и в «Академии кофе» — одна штука стоит 100 руб.







Рестораторы традиционно готовят специальные предложения к тем или иным праздникам или религиозным датам. Так, в прошлом году во время Великого поста в новосибирских ресторанах можно было попробовать вегетарианские бургеры и яблочный мильфей.

