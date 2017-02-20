​«Ниссан» на лысой резине снес столб после аварии с грузовиком

Днем 20 февраля в Новосибирске на ул. Первомайская в аварию попал автомобиль Nissan Cefiro на лысой резине.







ДТП случилось в 12:30 рядом с электромеханическим колледжем, рядом с остановкой «Техникум».







«"Ниссан" и грузовик MAN двигались попутно: грузовик в правом ряду, "Ниссан" в левом. При опережении грузовика водитель "Ниссана" потерял управление, его автомобиль развернуло и бросило под грузовик. После столкновения с "МАНом" "Ниссан" отбросило в световую опору, которая была срезана ударом и покосилась», — рассказали специалисты «Автоспаса».







В аварии пострадала пожилая пассажирка «Ниссана», она ударилась головой о лобовое стекло. «При разборе оказалось, что задняя резина седана полностью лысая», — добавили аваркомы.

























