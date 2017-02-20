Интернет-звезда Беляш попал в полицию после обращения к Путину

Интернет-звезда Беляш попал в полицию после обращения к Путину

Самого знаменитого алкоголика Новосибирской области забрала полиция после съемок очередного видеообращения к Владимиру Путину.


Слава Беляша

Тогучинский алкоголик Беляш (он же Дмитрий Буханистов) прославился в интернете около 10 дней назад — после того как записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть в продажу «фунфырики» — маленькие бутылочки со спиртосодержащими жидкостями. А буквально вчера в Сети появилось новое обращение Беляша к президенту, снятое журналистами телеканала «Дождь», которые ради этого сюжета приехали в Тогучин. В новом ролике интернет-звезда просит Путина решить проблему плохих дорог, поднять пенсию и помочь «насчет этой церкви», которая виднеется на заднем плане.



Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось связаться с жителем Тогучина Сергеем Кузаковым, который называет себя другом и «автором образа Беляша». Мужчина пояснил, что взять интервью у самого Беляша пока не получится, потому что «его на 5 суток в подвал посадили»: он попался полиции пьяным на улице после съемок видеоролика для «Дождя».


Беляш: начало

Как уверяет Сергей Кузаков, образ алкоголика Беляша вовсе не выдумка («Это он такой и есть по жизни»), фамилия и имя у него тоже реальные. А снять первое видеообращение к Путину Беляш и его друзья решили спонтанно, причем тематику выступления герой ролика выбрал сам.


«История такая: мы у него сидели. Я просто сидел и думаю: а чего бы не снять? Тем более что он выпивший несет всякую, извиняюсь за выражение, … (нецензурный синоним слова «ерунда». — О.Х.). Я говорю: "Беляш, скажи что-нибудь". Он такой: "Меня по телевизору покажут?". Я говорю: "Конечно, покажут"... А записать обращение к Путину он сам решил. Ничего не наиграно. Короче, все реально, не по тексту», — описал ситуацию Сергей Кузаков.


По словам мужчины, он не предполагал, что ролик, выложенный в социальную сеть «ВКонтакте», станет настолько популярным, разойдется по интернету и привлечет внимание федеральных СМИ. «Мы вообще не ожидали, что он бомбу взорвет такую», — отмечает Сергей Кузаков.


Он добавил, что ощущает бремя популярности и сам герой видеороликов: «Ходит тут по Тогучину, пальцы веером гнет: я звезда интернета, чего вы мне тут?».


Беляш: продолжение

Также Сергей Кузаков сообщил, что собирается и дальше раскручивать образ Беляша. Недавно у тогучинского алкоголика появился свой канал на YouTube. В ответ на вопрос, согласится ли «звезда» теперь выступать забесплатно, мужчина засмеялся и пояснил, что придумает, как с ним рассчитаться.


На сайте Тогучинского районного суда сообщается, что в 2014–2016 годах Д.В. Буханистова 19 раз привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. А Сергей Кузаков сообщил, что Беляш отбывал наказание и за уголовное преступление. За какое именно, он сказать затруднился, потому что знает Дмитрия Буханистова только 2 года.



Жители Новосибирской области нередко снимают видеоролики, чтобы обратить внимание Владимира Путина на свои проблемы. Например, в 2013 году такое обращение записали сотрудники вещевого рынка на Гусинобродском шоссе — они просили президента России сохранить барахолку. В 2014 году к Владимиру Путину обратились отчаявшиеся дольщики жилого комплекса «Закаменский». А в 2015 году автор еще одного видеообращения озадачил президента вопросом про коррупцию.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео vk.com/tvrain (1), канал ANALITEG TV на youtube.com (2)

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