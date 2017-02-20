Снегопад на трассах: грузовики улетают в кювет, а движение автобусов остановлено

Из Новосибирска закрыли автобусное сообщение по трассе К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар».





Движение в сторону Алтайского края закрыто до 18:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. На дорогах — ограниченная видимость и порывистый ветер. Об этом сообщили на новосибирском автовокзале.





Снежный циклон обрушился на Алтайский край сегодня. Как пояснили на автовокзале, закрыто движение на 16 региональных автомобильных дорогах в 15 районах края и на федеральной трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан».





«Причина — сложные метеорологические условия — снегопад; метель; ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая; скорость ветра 15–18 м/с, местами порывы до 27 м/с», — объяснили в дорожном управлении Упрдор «Алтай».







На трассах под Новосибирском сейчас особо аварийная обстановка. Пользователи в соцсетях сообщают, что на Ордынской трассе снесло фуру, а перед селом Безменово в Черепановском районе вылетел в кювет грузовик.





Кроме того, на Колыванском шоссе под Новосибирском около 9:00 перевернулся и укатился в лес автомобиль Toyota Land Cruiser 200.





Синоптики сегодня сообщили, что снегопады в Новосибирской области продержатся сегодня и завтра. Вслед за метелями к Новосибирску приближаются первые в этом году нулевые температуры.