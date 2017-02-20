​Правительство НСО раздает медали с цветами итальянского флага

Правительство Новосибирской области начало выдавать медали, посвященные 80-летию НСО, с перепутанными цветами регионального флага.









«Я не поверил своим глазам, потому что это итальянский флаг, в общем-то. Думаю, что он делает у нас на медали в честь Новосибирской области? Ну и специально залез на сайт правительства НСО — то же самое, только в другую сторону», — рассказал общественник Евгений Митрофанов, написавший про ошибку у себя в «Фейсбуке».







Флаг НСО





На правильном флаге Новосибирской области вертикальные полосы расположены следующим образом (слева направо): красный, белый, синий, белый, зеленый цвета. На колодке медали красная и зеленая полоса перепутаны местами, что соответствует цветам флага Италии.







Медали, которых выпущено 50 000 штук, уже начали вручать первым новосибирцам. Как уточняется на официальном сайте Новосибирской области, их выдают за «плодотворную профессиональную и общественную деятельность», оказавшую положительное влияние на социально-экономическое и культурное развитие нашего региона.











В пресс-службе правительства НСО не смогли оперативно ответить на вопрос, почему произошла такая ошибка, какова себестоимость медали и предложили написать письменный запрос.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о заказанных к 80-летию области региональными властями юбилейных медалей с добавлением серебра и золота с общей ценой договора почти 2,9 млн. руб.