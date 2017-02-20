Трое мужчин подрались из-за конфет возле магазина

Трое мужчин подрались из-за конфет возле магазина (видео)



Днем 20 февраля в Дзержинском районе Новосибирска мужчины устроили потасовку после конфликта из-за сладостей.


Конфликт произошел по адресу Кошурникова, 3.


«В 13:45 в полицию поступило сообщение от водителя "ГАЗели", который привез конфеты в магазин», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Мужчина рассказал полицейским, что к нему подошли два человека, пристали к нему и начали грубо требовать обменять конфеты. Он попытался отогнать их, взял пустой поддон, но споткнулся и упал. Один из агрессоров начал его бить. Потом водитель встал на ноги, его обидчики испугались и убежали.


Сейчас мужчина пишет заявление, полиция будет искать убежавших.


В соцсетях очевидцы отмечают, что конфликт сопровождался стрельбой ракетницы. Якобы один из участников сначала сделал два выстрела в воздух, а потом целился в человека с поддоном.


Видео конфликта попало в Сеть — выстрелов на нем не слышно. В полиции отметили, что не обладают информацией о стрельбе.



В начале февраля НГС писал о другой странной драке — в Ленинском районе водитель автомобиля набросился на дворника во дворе жилого дома: конфликт произошел из-за перекрытого для уборки снега проезда.

Елена Громкова
Видео vk.com

Прочтений: 6632
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено