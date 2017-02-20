Трое мужчин подрались из-за конфет возле магазина









Днем 20 февраля в Дзержинском районе Новосибирска мужчины устроили потасовку после конфликта из-за сладостей.





Конфликт произошел по адресу Кошурникова, 3.







«В 13:45 в полицию поступило сообщение от водителя "ГАЗели", который привез конфеты в магазин», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Мужчина рассказал полицейским, что к нему подошли два человека, пристали к нему и начали грубо требовать обменять конфеты. Он попытался отогнать их, взял пустой поддон, но споткнулся и упал. Один из агрессоров начал его бить. Потом водитель встал на ноги, его обидчики испугались и убежали.







Сейчас мужчина пишет заявление, полиция будет искать убежавших.







В соцсетях очевидцы отмечают, что конфликт сопровождался стрельбой ракетницы. Якобы один из участников сначала сделал два выстрела в воздух, а потом целился в человека с поддоном.







Видео конфликта попало в Сеть — выстрелов на нем не слышно. В полиции отметили, что не обладают информацией о стрельбе.









В начале февраля НГС писал о другой странной драке — в Ленинском районе водитель автомобиля набросился на дворника во дворе жилого дома: конфликт произошел из-за перекрытого для уборки снега проезда.