​Конец февраля в Новосибирске будет аномально теплым

Новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на последнюю декаду февраля в НСО.







«Мы дали декаду достаточно теплой, можно сказать аномально теплой. Температурный фон в последней декаде месяца будет на 6–9 градусов выше климатической нормы», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В начале декады будет прохладнее — ночью ожидается от –9 …–14 градусов, а после от –3 до –8 градусов.





«Дневные температуры от 0 до –5 градусов, господствующие температуры, в южных районах до +3 градусов», — отметил Ягудин. Тем не менее синоптики не исключают, что плюсовые температуры могут прийти и в Новосибирск.







О том, что в ближайшие три дня в регионе начнется оттепель, синоптики предупредили еще сегодня утром.

