Зоопарк решил сделать искусственный лед для белых медведей





Новосибирский зоопарк решил наполнить искусственным льдом вольеры белых медведей.







«Белым медведям тяжело дается летняя жара. Вода в бассейнах тоже нагревается и поэтому не всегда спасает, — пояснили в зоопарке. — Зоопарк планирует приобрести льдогенератор. Проще говоря, установку для производства искусственного льда».







Сотрудники зоопарка отметили, что в мире уже есть подобный опыт создания комфортных условий для арктических животных, а в России искусственный лед для животных делают только в Москве. Зоопарк рассчитывает на помощь опекунов белых медведей — ПАО «НК «Роснефть». Точные сроки приобретения установки в зоопарке пока уточнить не смогли, однако пояснили, что «в надежде, что к лету что-то получится».





Белые медведи — любимцы публики в Новосибирском зоопарке, особенно медвежонок Ростик, который родился в прошлом году. Теперь он подрос и скоро отправится в новый дом.

