Зоопарк решил сделать искусственный лед для белых медведей

Зоопарк решил сделать искусственный лед для белых медведей


Новосибирский зоопарк решил наполнить искусственным льдом вольеры белых медведей.


«Белым медведям тяжело дается летняя жара. Вода в бассейнах тоже нагревается и поэтому не всегда спасает, — пояснили в зоопарке. — Зоопарк планирует приобрести льдогенератор. Проще говоря, установку для производства искусственного льда».


Сотрудники зоопарка отметили, что в мире уже есть подобный опыт создания комфортных условий для арктических животных, а в России искусственный лед для животных делают только в Москве. Зоопарк рассчитывает на помощь опекунов белых медведей — ПАО «НК «Роснефть». Точные сроки приобретения установки в зоопарке пока уточнить не смогли, однако пояснили, что «в надежде, что к лету что-то получится». 


Белые медведи — любимцы публики в Новосибирском зоопарке, особенно медвежонок Ростик, который родился в прошлом году. Теперь он подрос и скоро отправится в новый дом

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

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