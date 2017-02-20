Опознано первое тело с места крушения вертолета на Телецком озере

Следователи установили личность женщины, обнаруженной после крушения вертолета Robinson R66.





«Тело нашли 13 февраля, родственники опознали в нем Елену Ракитскую», — рассказала НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте Яна Стрижова.







Также стали известны новые подробности происшествия. Следователи установили, что полет вертолета над Телецким озером проходил без уведомления.





Напомним, Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).







Следователи рассматривают среди основных версий аварии ошибку пилотирования, сложные погодные условия и техническую неисправность судна.







Между тем сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, заявили, что Robinson был исправен, отмечается в сообщении СК.







Спасатели продолжают обследовать акваторию озера и береговую линию. В районе мыса Челюш 18 февраля обнаружили два куска кресла. Телеуправляемый глубоководный аппарат Falcon проверил уже больше 900 тыс. кв. м дна озера — найти ничего больше пока не удается.







Вертолет Robinson R66 рухнул в районе Телецкого озера в воскресенье, 12 февраля, ранее сообщали НГС.НОВОСТИ. Сообщение о крушении вертолета поступило от очевидца. По его предварительной версии, глубина водоема в месте падения составляет более 200 м, а ширина 2 км, добавили в МЧС.







На борту вертолета находились пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, гендиректор вертолетного клуба Heli Port Мария Козинцева, всемирно известный инструктор по бейсджампингу (вид парашютного спорта) Глеб Вореводин, а также бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных — всего пять человек.