Новосибирец снял в небе быструю комету Хонда





Новосибирский астрофотограф Герман Марков сфотографировал в небе над НСО быструю комету Хонда — Мркоса — Пайдушаковой.







Он снимал в ночь с 18 на 19 февраля в Искитимском районе недалеко от села Степного.







«Знал где-то месяца за три, что она должна пролетать мимо, что пик яркости будет. Но сейчас он немного прошел, она поугасла. Как появилась погода, поехал на выезд и снимал ее», — рассказал Герман в разговоре с НГС.НОВОСТИ.







Съемку осложнило то, что комета быстро двигалась и смещалась на каждом кадре.







«Для улучшения качества используется несколько кадров (в данном случае их было 48), я сначала сделал обработку по комете, потом по звездам. В дальнейшем я эти снимки совместил и получился такой итоговый. Кстати, на фоне заметны даже мелкие галактики. Большая часть их справа от кометы. Выглядят как шарики, некоторые из них вытянутые», — описал Герман.







Герман добавил, что астросъемкой занимается около 6 лет.







Справка: Комета Хонда — Мркоса — Пайдуша́ковой была открыта 3 декабря 1948 года японским астрономом Минору Хондой как объект 9-й звездной величины. Независимо от Хонды, комета была также открыта чешским астрономом Антонином Мркосом и словацким астрономом Людмилой Пайдушаковой. Период обращения кометы по орбите — 5,26 лет.







В конце октября 2016 года новосибирцы могли наблюдать за частицами другой кометы — в то время на максимум выходил метеорный поток Ориониды.