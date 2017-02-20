Главе «Сибмоста» нашли замену в правительстве НСО

Президент АО «Сибмост» Альберт Кошкин

Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов оставит свой пост в областном правительстве, чтобы сменить Альберта Кошкина в должности президента крупнейшей мостостроительной компании Новосибирска АО «Сибмост», сообщил сегодня «КоммерсантЪ».





Также со ссылкой на свои источники издание анонсировало уход Сергея Ксенженко с должности гендиректора «Сибмоста».





Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов





Среди возможных сменщиков Титова на должности главы минтранса НСО издание называет первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского и начальника ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Валерия Зарубина.





В пресс-службе правительства НСО НГС.НОВОСТИ сообщили, что документов о кадровых перестановках в областном минтрансе пока нет.





Владислав Кошкин, сын президента «Сибмоста» Альберта Кошкина и совладелец компании, комментировать готовящиеся назначения в компании отказался.





Информация о возможной смене руководства в «Сибмосте» прозвучала на фоне тяжелой финансовой ситуации в компании. В начале февраля стало известно, что «Сибмост» может сменить владельцев — акции компании могут отойти Сбербанку и АФК «Система» одного из богатейших предпринимателей страны Владимира Евтушенкова. Сегодня Владислав Кошкин сообщил НГС.НОВОСТИ, что акционеры у компании пока не изменились. По данным «СПАРК», акционеры компании — Альберт Кошкин (92,46 %) и его сын Владислав (7,53 %).





На прошлой неделе Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве «Сибмоста» после вмешательства «Сбербанка».







Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий комментировать информацию о кадровых перестановках в министерстве транспорта НСО не стал: «Пока не могу. Будут [предпосылки] — будем обсуждать», — заявил глава региона.





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