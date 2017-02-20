Диджей модного ресторана включил для посетителей военный марш СС

Жительница Новосибирска пожаловалась на услышанный в пивном ресторане немецкий военный марш СС.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница Новосибирска, которая пожаловалась на услышанный вечером 19 февраля в ресторане «ПивоFactory» на Красном проспекте немецкий военный марш СС. Песня называлась «Зиг хайль, Виктория!» («Да здравствует Победа!») (Sieg heil Victoria!), исполнителя Хорста Весселя (Horst Wessel).







Девушку возмутило, что в заведении громко включали нацистскую песню времен Третьего рейха: «Мы попросили официанта выключить музыку, но нам посоветовали потерпеть», — рассказала читательница.









Как отметил владелец ресторана Денис Иванов, в заведении вчера играла музыка из немецкого ресторана «Хофбройхаус», потому что «ПивоFactory» позиционирует себя как немецкий пивной ресторан.







«Такая же музыка играет в немецких ресторанах в Баварии», — сказал ресторатор. По словам Дениса Иванова, по большей части вчера в заведении играл диджей, немецкую музыку включали два раза за вечер.







Управляющий ресторана «ПивоFactory» Андрей Гробовой пояснил, что на диске с «Хофбройхауса» есть песни с духовыми инструментами, крестьянско-баварские песни.





«Гимн тоже мог звучать — как в "Хофбройхаусе"», — пояснил управляющий, подчеркнув, что запрещенная музыка в заведении проигрываться не могла.





Справка: Sieg Heil Viktoria — популярный марш СС времен Второй мировой войны. В тексте марша упоминается Сталин, Черчилль и Рузвельт. В ФРГ этот трек включен в список запрещенных, за публичное проигрывание которого гражданину может грозить до 3 лет тюрьмы. При этом в актуальной редакции российского федерального списка экстремистских материалов этого музыкального произведения нет.

