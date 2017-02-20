В Новосибирске заметили необычного снегиря с белой головой

Жительница Новосибирска сфотографировала на ул. Серебряные Ключи птицу с необычным окрасом, похожую на снегиря.











Как пояснила читательница НГС, эта птица иногда прилетает за угощением к ней в кормушку. Женщина уверена, что это снегирь, но с необычным белым оперением на голове.







С присланными фотографиями ознакомился орнитолог Алексей Яновский, а потом и его коллеги. Ученый отметил, что плохое качество изображения не позволяет однозначно сказать, что это за птица, но предположил, что это действительно снегирь.







«Думаю, что на фото самец обыкновенного снегиря с аномалией в окраске оперения, т.е. с белизной на голове и небольшом участке сбоку туловища. Возможно, что в результате естественного обнашивания белые края недавно выросших перьев исчезнут и к брачному периоду весной самец снегиря "наденет" правильный наряд. Но с большой долей вероятности перья на этих участках тела снегиря так и останутся белесыми, поскольку произошли генетические изменения в клетках кожи — так называемая соматическая мутация», — прокомментировал Алексей Яновский, пояснив, что такая утрата пигментации на оперении называется неполным или частичным альбинизмом.









Ранее еще одна жительница Новосибирска заметила на своем подоконнике редкую и нахальную птицу дубоноса.