​Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском





На Колыванском шоссе под Новосибирском перевернулся и укатился в лес автомобиль Toyota Land Cruiser 200.







ДТП неподалеку от поселка Кудряши случилось в 9:00.







«Toyota FunCargo при выезде с очистных сооружений Горводоканала на шоссе не пропустила Toyota Land Cruiser 200, который двигался в сторону Новосибирска. "Крузак", уходя от столкновения, бьет "ФанКарго" по касательной и улетает в кювет в лес, несколько раз перевернувшись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В происшествии никто не пострадал.

















На прошлой неделе НГС рассказывал о другой машине, перевернувшейся на крышу, — тогда женщина-водитель не справилась с управлением и перевернула иномарку посреди ул. Промышленной в Новосибирске.





Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

