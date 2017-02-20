​Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском

Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском (фото)


На Колыванском шоссе под Новосибирском перевернулся и укатился в лес автомобиль Toyota Land Cruiser 200.


ДТП неподалеку от поселка Кудряши случилось в 9:00.


«Toyota FunCargo при выезде с очистных сооружений Горводоканала на шоссе не пропустила Toyota Land Cruiser 200, который двигался в сторону Новосибирска. "Крузак", уходя от столкновения, бьет "ФанКарго" по касательной и улетает в кювет в лес, несколько раз перевернувшись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В происшествии никто не пострадал.


Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском (фото)


Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском (фото)


Land Cruiser перевернулся и улетел в лес под Новосибирском (фото)


На прошлой неделе НГС рассказывал о другой машине, перевернувшейся на крышу, — тогда женщина-водитель не справилась с управлением и перевернула иномарку посреди ул. Промышленной в Новосибирске.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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