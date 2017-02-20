Три машины с рыбаками замело снегом: спасатели пытаются их найти (обновлено)

Спасатели из Новосибирской области пытаются найти потерявшихся рыбаков, которые застряли на заснеженном озере в Карасукском районе.



Сегодня, 20 февраля, в 7 часов утра в ГУ МЧС по Новосибирской области поступил звонок от жителей Алтайского края, которые рыбачат на озере Кривом в Карасукском районе.







«Звонивший сообщил, что 8 человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





На помощь рыбакам администрация Благодатского сельсовета отправила трактор. Однако тракторист рыбаков не нашел. После этого на их поиски выдвинулись спасатели, сотрудники ГИМС и «Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области». Всего в поисках потерявшихся рыбаков участвуют 11 человек, уточнили в МЧС.





Полиция между тем продолжает поиски бердского сноубордиста Романа Самборского, пропавшего на горнолыжном курорте Шерегеш.





13:00

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели обнаружили 3 машины с тремя людьми на берегу озера Кривого примерно в 4 км от села Благодатское. Изначальная информация о том, что потерявшихся было больше, не подтвердилась. По данным спасателей, в помощи врачей рыбаки не нуждаются.





«В Карасукском районе сегодня снегопад, метель, ограниченная видимость. Самостоятельно машины выехать из снежного плена не могут. Для оказания помощи к месту обнаружения автомобилей направлен трактор К-700 администрации Благодатского сельского совета», — добавили в МЧС.