Найдены дома с самыми дешевыми квартирами в Новосибирске

«Новомарусино»
«Новомарусино»

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили рейтинг многоквартирных домов в Новосибирске с самыми дешевыми квартирами.


Специалисты портала проанализировали 30 тыс. объявлений.


«При составлении рейтинга учитывались только дома высотой не менее трех этажей, были исключены ветхие строения и дома барачного типа. В результате специалисты портала составили два рейтинга: дома с самыми низкими ценами на квартиры и дома с самой низкой ценой квадратного метра», — рассказывает N1.RU.


Цены начинаются от 1,1 млн за квартиру и 28,5 тыс. руб. за «квадрат».


«В рейтинге домов с самыми дешевыми объектами на первом месте оказался дом по адресу Большая, 680 в поселке "Новомарусино", где квартира в среднем стоит 1 110 000 руб.», — пришли к выводу эксперты.


На втором месте с небольшой разницей оказались сразу два дома: по адресу Зорге, 36 со средней стоимостью объекта 1,16 млн руб. и Станционная, 44/1, где квартира стоит 1,18 млн руб. Третью строчку рейтинга занимает дом 22/3 по ул. Твардовского со средней ценой квартиры 1,21 млн руб.


В рейтинге оказалось немало домов с ценой квадратного метра существенно выше среднего по городу, где низкая стоимость квартир обусловлена маленькими площадями, от 19 кв. м.


Первые 11 строчек рейтинга многоквартирных домов с самой низкой ценой квадратного метра заняли дома по ул. Бронной, «квадрат» в которых стоит от 28,5 тыс. руб. до 32 тыс. руб.


На самой высокой строчке заявлен дом № 11/3 в ЖК «Просторный». Здесь стоимость «квадрата» составила 28,5 тыс. руб., а средняя стоимость 1,5 млн руб., а средняя площадь квартиры 53 кв. м.


После домов на Бронной оказался дом на Петровского, 7 со средней ценой квадратного метра в 36,4 тыс. руб. Затем дом на Забалуева, 35 с показателем в 36,7 тыс. руб. за «квадрат».


Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска сегодня — 2,77 млн руб., квадратного метра — 54 тыс. руб., добавили специалисты портала.


Ранее аналитики N1.RU подсчитывали, в каких микрорайонах Новосибирска удобнее всего жить владельцам машин.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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