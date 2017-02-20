В новосибирской кондитерской появились пончики с соленой свининой


В новосибирской кондитерской появились пончики с соленой свининой (фото)


Сеть кондитерских Kuzina с сегодняшнего дня начала торговать пончиками с беконом.


Бекон добавлен в них в качестве вкусовой добавки и украшения — его крупные хлопья размещены на поверхности пончика и держатся за счет сладкой глазури. Пончики с беконом стоят так же как обычные — полностью сладкие — 40 руб.


Как пояснили в «Кузине», пончики с беконом, это сезонный продукт, который будет в меню только до воскресенья, а выпуск его приурочен к празднику 23 февраля.


Пончики с беконом непривычный, но в целом распространенный в США вид этого кондитерского изделия. С чисто гастрономической точки зрения же сочетание соленого и сладкого позволяет добиться новых вкусовых ощущений. Например, в целом ряде кофеен Новосибирска готовят молочные напитки на основе кофе с добавкой соленой карамели.


Непривычные ингредиенты новосибирские рестораторы используют не впервые. В январе в баре Pardon my French, например, начали готовить борщ на основе красного вина. Применяют подобные приемы и производители массовых продуктов. Так, в феврале в новосибирских магазинах появился напиток Sprite со вкусом огурца.

Стас Соколов
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