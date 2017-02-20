Стая агрессивных собак терроризирует жителей Ленинского района


Стая агрессивных собак терроризирует жителей Ленинского района (фото)

Стая собак пугает жителей ул. Колхидской в Ленинском районе — отловщики не могут поймать псов. 


Читатель пожаловался в редакцию НГС.НОВОСТИ на стаю собак, которая терроризирует жителей ул. Колхидская, 29–31 в Ленинском районе. По словам мужчины, собаки держат в страхе всех местных детей, а стая разрастается стихийно.


«Были неоднократные нападения. Звонки в мэрию и спецслужбу по отлову не дают результат. Отловщики приезжают, собаки разбегаются, отловщики уезжают ни с чем. Замкнутый круг», — пожаловался мужчина. Также он отметил, что местные зоолюбители регулярно подкармливают этих собак. 


Директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Андрей Каркавин сообщил НГС.НОВОСТИ, что отлов собак по этому адресу продолжается. «Собаки в любом случае будут изъяты», — заверил Андрей Каркавин. 


В ноябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о подобной ситуации в коттеджном поселке «Близкий», который находится в северо-западной части села Каменка. Там бездомные собаки охраняют мусорные контейнеры и пугают матерей с детьми. Одна из местных жительниц даже пострадала от укуса пса. 

Ольга Власова
Фото читателя 

Прочтений: 13973
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (187)187
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено