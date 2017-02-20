Стая агрессивных собак терроризирует жителей Ленинского района





Стая собак пугает жителей ул. Колхидской в Ленинском районе — отловщики не могут поймать псов.







Читатель пожаловался в редакцию НГС.НОВОСТИ на стаю собак, которая терроризирует жителей ул. Колхидская, 29–31 в Ленинском районе. По словам мужчины, собаки держат в страхе всех местных детей, а стая разрастается стихийно.







«Были неоднократные нападения. Звонки в мэрию и спецслужбу по отлову не дают результат. Отловщики приезжают, собаки разбегаются, отловщики уезжают ни с чем. Замкнутый круг», — пожаловался мужчина. Также он отметил, что местные зоолюбители регулярно подкармливают этих собак.







Директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Андрей Каркавин сообщил НГС.НОВОСТИ, что отлов собак по этому адресу продолжается. «Собаки в любом случае будут изъяты», — заверил Андрей Каркавин.





В ноябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о подобной ситуации в коттеджном поселке «Близкий», который находится в северо-западной части села Каменка. Там бездомные собаки охраняют мусорные контейнеры и пугают матерей с детьми. Одна из местных жительниц даже пострадала от укуса пса.