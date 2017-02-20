​К Новосибирской области приближается первая оттепель

К Новосибирской области приближается первая оттепель

Вслед за метелями, которые сегодня вернулись в Новосибирск, к городу приближаются первые в этом году нулевые температуры.


«У нас снова возобновились метели, снегопады, связанные с приближением ложбины циклона, а циклон сам перемещается по северу западной Сибири, но его ложбинная часть с атмосферными фронтами влияет на погоду южных регионов Сибири. С этим циклоном, мы предполагаем, что сегодня и завтра могут быть снегопады, даже кое-где сильные с метелями, порывистыми ветрами силой до 22–23 м/с в порывах, снежные заносы», — сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон будет достаточно высокий с тенденцией на повышение в последующие дни, отметил пресс-секретарь.


Завтра, 21 февраля, утром ожидается до –9...–14 градусов, а в последующие дни — от –3 до –9 градусов, днем — от 0 до –6 градусов.


«Оттепели не исключены, тем более в южных районах области. В Новосибирске мы дали прогноз от 0 градусов — граница оттепели», — отметил Ренад Ягудин.


Позади у новосибирцев осталась последняя волна холода, о которой перед выходными предупреждали синоптики.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

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