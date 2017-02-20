Новосибирец слепил из снега раритетный «Кадиллак»

Новосибирский студент слепил в частном секторе снежную модель «Кадиллака», который выпускали в 1931 году.


Новосибирец слепил из снега раритетный «Кадиллак» (фото)


Необычная фигура из снега появилась на ул. Мира в поселке 8 Марта. 


«Лепил примерно 1,5 месяца. Было очень непросто! Были 30-градусные морозы и перепады температур», — рассказал первокурсник Новосибирского колледжа питания и сервиса Михаил Куторкин.


По словам молодого человека, Cadillac V-12 Model 370A он создал в одиночку, потому что доверить эту работу никому не решался. Студент пояснил, что это уже не первая его машина из снега — до «Кадиллака» он успел воссоздать ГАЗ-21 «Волга», Gelandewagen и BMW 740i. А в этот раз его выбор пал на более раритетную модель. 


«Я понял, что делал в основном современные автомобили. Решил изменить своему выбору и сделать что-то необычное», — пояснил Михаил Куторкин.


Работу он закончил 17 февраля. По словам первокурсника, снежная машина вызывает интерес у прохожих: некоторые даже останавливаются возле забора для того, чтобы сделать селфи на фоне «Кадиллака».


Новосибирец слепил из снега раритетный «Кадиллак» (фото)


Новосибирец слепил из снега раритетный «Кадиллак» (фото)


Между тем в субботу, 18 февраля, на берегу Обского моря прошли городские соревнования по строительству иглу. Всего за несколько часов напротив остановки «Чемской бор» вырос маленький снежный город эскимосов

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Михаилом Куторкиным

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