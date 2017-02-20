Новосибирские баскетболисты выиграли Кубок России и облились шампанским
19 февраля новосибирские баскетболисты стали двухкратными обладателями Кубка России.
«В финальном матче мужского Кубка России "Новосибирск" в упорной борьбе одолел "Сахалин" — 69:67», —сообщает Российская федерация баскетбола.
По итогам матча самыми результативными у «Новосибирска» оказались Александр Лавников (16 очков) и Сергей Токарев (14).
«Новосибирск» стал двукратным обладателем Кубка России: в 2015 году он завоевал трофей в домашнем «Финале четырех». По количеству титулов сибиряки сравнялись с «Красными Крыльями». А чаще этот турнир выигрывали только ЦСКА (4 раза) и УНИКС (3).
После победы новосибирцев в официальном «Инстаграме» федерации появилось видео, на котором новосибирская команда празднует победу — шумно открывает бутылки с шампанским, которое обливает игроков.
Елена Громкова
Фото и видео instagram.com/russiabasket, скрин видео