​Новосибирские баскетболисты выиграли Кубок России и облились шампанским

19 февраля новосибирские баскетболисты стали двухкратными обладателями Кубка России.







«В финальном матче мужского Кубка России "Новосибирск" в упорной борьбе одолел "Сахалин" — 69:67», —сообщает Российская федерация баскетбола.







По итогам матча самыми результативными у «Новосибирска» оказались Александр Лавников (16 очков) и Сергей Токарев (14).





«Новосибирск» стал двукратным обладателем Кубка России: в 2015 году он завоевал трофей в домашнем «Финале четырех». По количеству титулов сибиряки сравнялись с «Красными Крыльями». А чаще этот турнир выигрывали только ЦСКА (4 раза) и УНИКС (3).







После победы новосибирцев в официальном «Инстаграме» федерации появилось видео, на котором новосибирская команда празднует победу — шумно открывает бутылки с шампанским, которое обливает игроков.







Чемпионское шампанское для @bc_novosibirsk 💥🏆 #здесьбаскетбол #кубокроссии Публикация от РФБ (@russiabasket) Фев 19 2017 в 6:53 PST





Поздравляем новоиспеченных победителей @bc_novosibirsk 🏆🏀🎉 #КубокРоссии #Екатеринбург #здесьбаскетбол #РФБ Публикация от РФБ (@russiabasket) Фев 19 2017 в 5:14 PST



