​Новосибирские баскетболисты выиграли Кубок России и облились шампанским

Новосибирские баскетболисты выиграли Кубок России и облились шампанским

19 февраля новосибирские баскетболисты стали двухкратными обладателями Кубка России.


«В финальном матче мужского Кубка России "Новосибирск" в упорной борьбе одолел "Сахалин" — 69:67», —сообщает Российская федерация баскетбола.


По итогам матча самыми результативными у «Новосибирска» оказались Александр Лавников (16 очков) и Сергей Токарев (14).


«Новосибирск» стал двукратным обладателем Кубка России: в 2015 году он завоевал трофей в домашнем «Финале четырех». По количеству титулов сибиряки сравнялись с «Красными Крыльями». А чаще этот турнир выигрывали только ЦСКА (4 раза) и УНИКС (3).


После победы новосибирцев в официальном «Инстаграме» федерации появилось видео, на котором новосибирская команда празднует победу — шумно открывает бутылки с шампанским, которое обливает игроков.




Елена Громкова
Фото и видео instagram.com/russiabasket, скрин видео

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