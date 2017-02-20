Главный тренер ХК «Сибирь» подал в отставку
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» остался без главного тренера.
Об этом изданию «Р-спорт» рассказал сам главный тренер Андрей Скабелка. Он заявил, что подал в отставку.
О причинах такого решения не сообщается. Кроме того, на сайте клуба пока нет официального сообщения об отставке.
Скабелка занимал свой пост с апреля 2014 года. Под его руководством новосибирский клуб провел свой самый удачный сезон в КХЛ — 2014/2015, тогда «Сибирь» стала бронзовым призером лиги.
Это сезон — 2016/2017 — новосибирцы завершили неудачей впервые с 2012 года, команда не смогла выйти в плей-офф.
Елена Громкова
Фото hcsibir.ru