Главный тренер ХК «Сибирь» подал в отставку

Главный тренер ХК «Сибирь» подал в отставку

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» остался без главного тренера.


Об этом изданию «Р-спорт» рассказал сам главный тренер Андрей Скабелка. Он заявил, что подал в отставку.


О причинах такого решения не сообщается. Кроме того, на сайте клуба пока нет официального сообщения об отставке.


Скабелка занимал свой пост с апреля 2014 года. Под его руководством новосибирский клуб провел свой самый удачный сезон в КХЛ — 2014/2015, тогда «Сибирь» стала бронзовым призером лиги.


Это сезон — 2016/2017 — новосибирцы завершили неудачей впервые с 2012 года, команда не смогла выйти в плей-офф.

Елена Громкова
Фото hcsibir.ru

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