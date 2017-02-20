В Новосибирске началась трехдневная рабочая неделя

В Новосибирске наступила первая короткая рабочая неделя в этом году.







После 3 дней работы настанут полноценные 4-дневные выходные в честь Дня защитника Отечества.







Новосибирцам, как и жителям остальных регионов России, предстоит отдыхать с четверга (23 февраля) по воскресенье (26 февраля). Каникулы получились 4-дневными из-за того, что федеральные власти перенесли выходной день с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля.







Зато на 8 Марта новосибирцам предстоит ограничиться одним выходным: в 2017 году этот праздник выпадает на середину недели — на среду.