Следователей заинтересовал не пропустивший «скорую» водитель грузовика

Новосибирские следователи начали проверку поста из социальной сети «ВКонтакте» о том, что водитель грузовика не пропустил «скорую помощь» во дворе дома на ул. Фрунзе.





«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении», — прокомментировали в СУ СКР по Новосибирской области.







Видеозапись со словесной перепалкой между водителями опубликовал сегодня, 19 февраля, паблик «АСТ-54». Авторы поста сообщают, что инцидент произошел в одном из дворов на ул. Фрунзе: машина «скорой помощи» не смогла проехать из-за грузовика, который перегородил проезд возле дома. При этом очевидцы утверждают, что водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль.







«Уговоры, по информации очевидцев, продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других авто, которые могли бы освободить проезд. Они отогнали свои машины и дали дорогу неотложке. Также сообщается, что в машине "скорой" находился тяжелобольной пациент», – передают в Следственном комитете.







В ведомстве добавили, что после проверки этого сообщения следователи примут процессуальное решение.





Параллельно с ними проверку инцидента начала и областная полиция. Если нарушение подтвердится, то виновного водителя ждет административное наказание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В январе НГС.НОВОСТИ также писали о водителе «Жигулей», который заблокировал машину «скорой помощи» во дворе на ул. Динамовцев. Сначала о своем видении ситуации рассказали врачи, а после и водитель второго авто.