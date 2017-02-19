Бензин и сигареты стали менее доступными для новосибирцев

В 2016 году доходы новосибирцев не смогли угнаться за ростом цен, стало сложнее купить бензин, одежду и сигареты.





Такой вывод можно сделать из данных Новосибирскстата о покупательной способности доходов населения по основным видам товаров и услуг.







Как подсчитали статистики, по сравнению с 2015 годом покупательная способность доходов новосибирцев снизилась по 21 виду товаров и услуг, а выросла только по тринадцати.







Например, в 2016 году на всю сумму своих доходов жители Новосибирской области могли купить в месяц 354 пачки сигарет, и это на 15,7 % меньше, чем в предыдущем году. В то же время доходов могло хватить на 1234 кг картошки в месяц, и по сравнению с 2015 годом это на 37,4 % больше.







Также упала способность новосибирцев покупать подсолнечное масло (–14,9 %), мороженую рыбу (–11,3 %), сливочное масло (–6 %), куриные яйца (–3,3 %). Менее доступными стали одежда и обувь (на 0,7–12,5 %), бензин (на 2,2 %), квартплата и разные виды коммунальных услуг (на 1,5–5,7 %). Цены на бытовую технику тоже росли быстрее доходов: покупательная способность по отношению к двухкамерным холодильникам снизилась на 3,6 %, а к цветным телевизорам — на 2,9 %.







Зато доступнее стали телефонная связь (+1,6 %) и проезд в городских муниципальных автобусах (+2,8 %). Стало проще купить репчатый лук (на 33,5 %), капусту (на 33,3 %), рис (на 6,6 %), говядину (на 5,3 %), сахар (на 2,8 %), хлеб (на 2,6 %), яблоки (на 1,7 %), пшеничную муку (на 1,1 %), молоко и манную крупу (на 1 %). Доступность водки при этом не изменилась.







Как ранее сообщали статистики, уровень инфляции в 2016 году составил для Новосибирской области 4,4 %. Продукты подорожали в среднем на 4 %, непродовольственные товары — на 5,7 %, а платные услуги — на 2,7 %.





Справка: Покупательная способность доходов населения выражается в количестве какого-либо товара, которое может быть приобретено на всю сумму среднедушевых денежных доходов.