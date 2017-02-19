Жители Нижней Ельцовки устроили акцию протеста против соседства с Восточным обходом

Сегодня, 19 февраля, три десятка новосибирцев вышли на пикет против строительства участка Восточного обхода через Советский район, в том числе через Нижнюю Ельцовку.


Жители Нижней Ельцовки устроили акцию протеста против соседства с Восточным обходом (фото)


Акция протеста проходила на ул. Экваторной. 


«Мы, жители Ельцовки, узнали, что через наш микрорайон хотят сделать сброс трафика с Восточного обхода — с 1-го этапа, который сейчас заканчивают строить. Либо через ул. Лесосечную, либо через лес. И мы считаем, что оба эти варианта нарушают Градостроительный и Лесной кодекс Российской Федерации, они нарушают наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. Мы против этого. Сегодня был информационный пикет, потому что не все жители Ельцовки еще знают об этом», — рассказала общественница Оксана Бабенко, уточнив, что всего в пикете приняли участие около 30 человек.


Жители Нижней Ельцовки устроили акцию протеста против соседства с Восточным обходом (фото)


По словам общественницы, участники пикета показывали всем прохожим проект дороги, которая должна пройти через Нижнюю Ельцовку, и собирали подписи под обращениями в природоохранную прокуратуру, администрацию президента и мэрию города. Помимо прочего активисты уверены, что поток машин с Восточного обхода может осложнить транспортную ситуацию в Советском районе.


«Эта смычка, которую хотят сделать, она проблему пробок никак не решит. <…> Восточный обход был задуман, чтобы обходить город, а никак не заезжать в него. А если сейчас сделают смычку на забитое Бердское шоссе, то смысл тогда в этом получится? Это просто бессмысленный проект какой-то, и непонятно, для чего он делается», — отметила Оксана Бабенко.


Жители Нижней Ельцовки устроили акцию протеста против соседства с Восточным обходом (фото)


Как сообщалось ранее, свое недовольство по поводу планов строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку ее жители высказали еще на встрече с администрацией Советского района. Жители обеспокоены тем, что в результате воплощения этих проектов у них резко ухудшится экологическая ситуация, в частности, от вырубки пострадает лес. В свою очередь глава Советского района Дмитрий Оленников выразил мнение, что транзит Восточного обхода через Советский район надо исключить вообще.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены организаторами пикета

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