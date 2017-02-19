Сноубордисты со всей России показали зрелищные трюки в Новосибирске
Сегодня, 19 февраля, в новосибирском сноуборд-парке «Горский» прошли соревнования по зрелищному виду спорта: красивые трюки показали четыре десятка сноубордистов.
В Новосибирске состоялись соревнования второго этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Эта дисциплина подразумевает выполнение трюков на склонах с трамплинами и специальными джиббовыми фигурами – перилами и другими препятствиями. Собравшиеся в Новосибирске спортсмены продемонстрировали свое мастерство и на той, и на другой дистанции.
«Одна попытка была по серии трамплинов, вторая была попытка по серии джиббовой. Это в квалификации. А в финалах спортсмен третью попытку выбирал на выбор - что лучше ему», — описал соревнования исполнительный директор новосибирского регионального отделения Федерации сноуборда России Александр Перлов.
По его словам, в состязаниях приняли участие около четырех десятков сноубордистов от 14 лет и старше из разных регионов России – от Москвы до Сахалина. Жюри оценивало стиль исполнения трюков, технику и сложность прыжков. В итоге до финала добрались только 20 спортсменов - 8 женщин и 12 мужчин.
Среди мужчин уверенную победу одержал Алексей Соболев – новосибирский участник Олимпийских игр в Сочи, который недавно открыл первую в России онлайн-школу по сноуборду. Второе место занял красноярский спортсмен, а замкнул тройку призеров тоже новосибирец — мастер спорта Дмитрий Репников.
Среди женщин два первых места достались гостьям из Москвы. На третьей ступеньке пьедестала почета расположилась уроженка Новосибирска Светлана Виноградова, которая сейчас выступает за Краснодарский край.
Ольга Хмелевская
Фото, видео Густаво Зырянова