​Сноубордисты со всей России показали зрелищные трюки в Новосибирске

Сегодня, 19 февраля, в новосибирском сноуборд-парке «Горский» прошли соревнования по зрелищному виду спорта: красивые трюки показали четыре десятка сноубордистов.











В Новосибирске состоялись соревнования второго этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «слоуп-стайл». Эта дисциплина подразумевает выполнение трюков на склонах с трамплинами и специальными джиббовыми фигурами – перилами и другими препятствиями. Собравшиеся в Новосибирске спортсмены продемонстрировали свое мастерство и на той, и на другой дистанции.







«Одна попытка была по серии трамплинов, вторая была попытка по серии джиббовой. Это в квалификации. А в финалах спортсмен третью попытку выбирал на выбор - что лучше ему», — описал соревнования исполнительный директор новосибирского регионального отделения Федерации сноуборда России Александр Перлов.















По его словам, в состязаниях приняли участие около четырех десятков сноубордистов от 14 лет и старше из разных регионов России – от Москвы до Сахалина. Жюри оценивало стиль исполнения трюков, технику и сложность прыжков. В итоге до финала добрались только 20 спортсменов - 8 женщин и 12 мужчин.





Среди мужчин уверенную победу одержал Алексей Соболев – новосибирский участник Олимпийских игр в Сочи, который недавно открыл первую в России онлайн-школу по сноуборду. Второе место занял красноярский спортсмен, а замкнул тройку призеров тоже новосибирец — мастер спорта Дмитрий Репников.









Среди женщин два первых места достались гостьям из Москвы. На третьей ступеньке пьедестала почета расположилась уроженка Новосибирска Светлана Виноградова, которая сейчас выступает за Краснодарский край.











