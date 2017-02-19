Стало известно, насколько за год подорожали блины на Масленицу

За год стоимость порции блинов на Масленицу подорожала в Новосибирской области на 8 %.





Аналитики портала Agro2b.ru в преддверии Масленицы подсчитали, сколько денег жители разных регионов России потратят на ингредиенты для выпечки блинов. В основу исследования легли официальные данные Росстата.







Как показали подсчеты, Новосибирская область входит в число регионов со средним уровнем цен. Чтобы испечь 30 блинов, новосибирским хозяйкам придется выложить 85,48 руб. Больше половины из этой суммы уйдет на молоко, литр которого в Новосибирской области стоит в среднем 56,01 руб. Также в рецепт входят 2 яйца (в среднем 11,95 руб.), 400 г муки высшего сорта (11,87 руб.), 40 мл подсолнечного масла (4,29 руб.), 2 ст. л сахара (1,35 руб.) и щепотка соли. Год назад покупка этих же ингредиентов обходилась новосибирцам на 6,61 руб. дешевле.







Дороже всего оказались блины в Ненецком автономном округе, жителям которого придется потратить на продукты 152,18 руб. А самые дешевые блины аналитики обнаружили в Татарстане. Хозяйкам из этого региона на покупку ингредиентов хватит 68,23 коп.







Заметнее всего с прошлой Масленицы подорожали блины в Тюменской области — на 25 %. В некоторых регионах цены на продукты, наоборот, упали. Особенно эту тенденцию должны ощутить жители Республики Крым. В этот раз они смогут испечь блины на 4 % дешевле, чем год назад, утверждают аналитики портала.







В 2017 году масленичная неделя выпадает на 20–26 февраля.