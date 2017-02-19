Стало известно, насколько за год подорожали блины на Масленицу

Стало известно, насколько за год подорожали блины на Масленицу

За год стоимость порции блинов на Масленицу подорожала в Новосибирской области на 8 %.


Аналитики портала Agro2b.ru в преддверии Масленицы подсчитали, сколько денег жители разных регионов России потратят на ингредиенты для выпечки блинов. В основу исследования легли официальные данные Росстата.


Как показали подсчеты, Новосибирская область входит в число регионов со средним уровнем цен. Чтобы испечь 30 блинов, новосибирским хозяйкам придется выложить 85,48 руб. Больше половины из этой суммы уйдет на молоко, литр которого в Новосибирской области стоит в среднем 56,01 руб. Также в рецепт входят 2 яйца (в среднем 11,95 руб.), 400 г муки высшего сорта (11,87 руб.), 40 мл подсолнечного масла (4,29 руб.), 2 ст. л сахара (1,35 руб.) и щепотка соли. Год назад покупка этих же ингредиентов обходилась новосибирцам на 6,61 руб. дешевле.


Дороже всего оказались блины в Ненецком автономном округе, жителям которого придется потратить на продукты 152,18 руб. А самые дешевые блины аналитики обнаружили в Татарстане. Хозяйкам из этого региона на покупку ингредиентов хватит 68,23 коп.


Заметнее всего с прошлой Масленицы подорожали блины в Тюменской области — на 25 %. В некоторых регионах цены на продукты, наоборот, упали. Особенно эту тенденцию должны ощутить жители Республики Крым. В этот раз они смогут испечь блины на 4 % дешевле, чем год назад, утверждают аналитики портала.


В 2017 году масленичная неделя выпадает на 20–26 февраля.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

Прочтений: 3359
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено