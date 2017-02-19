​Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы

Днем 19 февраля жители ул. Богдана Хмельницкого вышли на митинг против застройки улицы высотными жилыми домами — они также настаивают, что вся улица должна стать достопримечательным местом. 


Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы (фото)


Жители ул. Богдана Хмельницкого потребовали на сегодняшнем митинге в Материнском сквере отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте снесенных Дома спорта и клуба «Отдых», рассказали в общественном движении «Защитим Богданку!». По оценкам организаторов, на протестную акцию собралось около 100 человек. 


Также защитников улицы смутило недавнее решение властей Новосибирской области о включении «Красной горки» на ул. Богдана Хмельницкого в перечень объектов культурного наследия


Они заявили, что решение включить в перечень объектов только часть улицы «было принято с целью упрощения дальнейшего освоения застройщиками ул. Богдана Хмельницкого». По мнению участников митинга, нужно признать всю улицу достопримечательным местом — от ул. Учительской до Сухого лога с включением Соснового бора.


Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы (фото)


«Протестующие полагают, что в дальнейшем под угрозой сноса и последующего строительства жилых домов могут оказаться Сибирский политехнический колледж, ЛДС "Сибирь", плавательный бассейн "Нептун"», — добавили участники движения «Защитим Богданку!». 


Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы (фото)


Застройка ул. Богдана Хмельницкого со сносом клуба «Отдых» и Дома спорта возмущает жителей и защитников улицы с конца 2016 года — они провели множество протестных акций. В начале февраля общественников напугали вырытые в феврале ямы под ели и сосны на детской площадке «Эдемского сада». Они предположили, что новыми деревьями застройщик намерен компенсировать уже существующие сосны и ели — несмотря на запрет властей вырубать деревья


Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы (фото)


Мария Морсина
Фото Татьяны Черновой

Прочтений: 8966
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (69)69
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено