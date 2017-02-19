​Сотня горожан возмутилась застройкой любимой улицы

Днем 19 февраля жители ул. Богдана Хмельницкого вышли на митинг против застройки улицы высотными жилыми домами — они также настаивают, что вся улица должна стать достопримечательным местом.











Жители ул. Богдана Хмельницкого потребовали на сегодняшнем митинге в Материнском сквере отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте снесенных Дома спорта и клуба «Отдых», рассказали в общественном движении «Защитим Богданку!». По оценкам организаторов, на протестную акцию собралось около 100 человек.







Также защитников улицы смутило недавнее решение властей Новосибирской области о включении «Красной горки» на ул. Богдана Хмельницкого в перечень объектов культурного наследия.







Они заявили, что решение включить в перечень объектов только часть улицы «было принято с целью упрощения дальнейшего освоения застройщиками ул. Богдана Хмельницкого». По мнению участников митинга, нужно признать всю улицу достопримечательным местом — от ул. Учительской до Сухого лога с включением Соснового бора.











«Протестующие полагают, что в дальнейшем под угрозой сноса и последующего строительства жилых домов могут оказаться Сибирский политехнический колледж, ЛДС "Сибирь", плавательный бассейн "Нептун"», — добавили участники движения «Защитим Богданку!».











Застройка ул. Богдана Хмельницкого со сносом клуба «Отдых» и Дома спорта возмущает жителей и защитников улицы с конца 2016 года — они провели множество протестных акций. В начале февраля общественников напугали вырытые в феврале ямы под ели и сосны на детской площадке «Эдемского сада». Они предположили, что новыми деревьями застройщик намерен компенсировать уже существующие сосны и ели — несмотря на запрет властей вырубать деревья.









