60 новосибирцев вышли в центр города протестовать против новых правил «растаможки» иномарок
Днем 19 февраля несколько десятков новосибирцев собрались на пикет возле Первомайского сквера, чтобы выразить свое недовольство запретом на «растаможку» иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Всего, по оценкам организаторов, на пикет пришли 60 человек. Собравшиеся развернули плакаты: «Остановить установку ГЛОНАСС!!! Страна не готова!!!», «ГЛОНАСС, отдай ПТС!!! Выпусти автомобили с таможни!», «ГЛОНАСС только на новые автомобили!!!» и другими слоганами похожего содержания.
«Закон ввели, что ГЛОНАСС нужен для всех, а реализации этого закона не было. Из-за этого закона ввоз импортных автомобилей [без тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС] был запрещен. Автомобили стояли на таможне, и люди не могли получить ПТС. Мы протестовали против этого, понимая, что все это незаконно, люди некоторые уже начали суды выигрывать против таможни», — пояснил организатор пикета Александр Лобыня.
Организатор акции уточнил, что 2 дня назад, когда уже шла подготовка к пикету, власти услышали протестующих россиян и таможня во Владивостоке наконец-то начала выдавать паспорта на иномарки без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Если бы не это, пикет мог бы собрать еще больше недовольных новосибирцев, уверен Александр Лобыня.
Как сообщалось ранее, правила «растаможки» иномарок в России изменились с 1 января. Теперь все машины должны быть оборудованы отечественной системой ЭРА-ГЛОНАСС для экстренного реагирования при авариях. Без этого устройства таможенники перестали выдавать ПТС. Нововведение коснулось как новых, так и подержанных иномарок. Единственное исключение сделано для людей, которые по программе переселения соотечественников везут с собой свою машину.
В итоге поставщики подержанных иномарок столкнулись с тяжелыми препятствиями. Как отмечали эксперты, сам по себе модуль ГЛОНАСС не самый сложный и дорогостоящий, однако оборудовать им подержанные машины до прохождения таможенной проверки может не получиться, ведь нужно не только профессионально провести установку, но и сертифицировать изменения в автомобиле.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что на складах Владивостокской таможни в ожидании «растаможки» скопилось около тысячи автомобилей, еще 400 уже купленных машин остались в Японии.
Ольга Хмелевская
Фото Алексея Игнатовича