Обознавшийся новосибирец напал с топором на незнакомцев возле подъезда

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор мужчине, который по ошибке напал с топором на двух незнакомцев, а до этого еще и разбил их машину трубой.







«На следующий день, протрезвев, он понял, что потерпевшие <…> случайные люди, он их просто перепутал, умысла на угрозу убийством потерпевших у него не было», — говорится в приговоре мирового судьи 6-го судебного участка Дзержинского района Новосибирска от 25 января. Текст приговора суд опубликовал на этой неделе.







Инцидент произошел поздно вечером во дворе дома в Дзержинском районе. Как рассказал сам подсудимый, в тот день он отдыхал с друзьями, приехал домой пьяным и вступил в перепалку с парнями, машина которых была припаркована возле подъезда. По словам мужчины, оппоненты его побили и, чтобы отомстить обидчикам, он сбросил на их ВАЗ-2114 металлическую трубу из окна квартиры. При падении труба задела еще одно припаркованное авто.







Вторая машина принадлежала мужчине, который вместе со своим братом гостил у друга в этом же доме, следует из приговора. Когда сработала автосигнализация, братья вышли во двор и увидели повреждения на машине (насколько сильные, в суде не уточняют).







Стоявшая рядом компания парней пояснила, что трубу из окна сбросил мужчина, с которыми они до этого поругались. Братья вызвали полицию для разбирательства, а пока ее ждали — услышали крики с верхнего этажа.







«Поняв по разговору, что это именно тот мужчина, который повредил их автомобиль, между ними завязалась словесная перепалка», — приводит суд показания владельца разбитой машины.







После этого компания парней на ВАЗе уехала, а их разозленный оппонент вышел из дома с топором и направился к стоявшим возле подъезда братьям, так как перепутал их со своими обидчиками. По словам самих братьев, пьяный мужчина нецензурно ругался, размахивал топором и угрожал их убить. Братья начали отходить назад, пытались успокоить мужчину, но он их не слушал и продолжал наступать.







«Через некоторое время подошел мужчина — как позже выяснилось, брат подсудимого, — забрал у последнего топор и выкинул его в ближайшие кусты», — сообщили суду потерпевшие.







В суде мужчина извинился за инцидент, но свою вину признал только частично. По словам мужчины, он не помнит точной последовательности событий и допускает, что мог размахивать топором, но при этом он уверен, что убить никого не грозился. Также подсудимый добавил, что готов заплатить за ремонт разбитой машины.







Суд признал жителя Дзержинского района виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и приговорил его к 9 месяцам колонии строгого режима. Это уже не первый срок для мужчины: до этого он отбывал наказание в колонии за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».





Новосибирцы довольно часто используют топоры, чтобы выяснить отношения с оппонентами. Один из таких случаев произошел в середине декабря в мкрн «Родники»: пешеходу пришлось отбиваться с топорищем от водителя «Лексуса».