Девять тысяч новосибирцев собрали чемоданы и уехали жить за границу

Девять тысяч новосибирцев собрали чемоданы и уехали жить за границу

В 2016 году население Новосибирской области заметно выросло за счет миграции.


Переехавших в регион оказалось на 15 284 человек больше, чем выбывших, подсчитали аналитики Новосибирскстата.


Большинство новосибирцев, уехавших из региона в 2016 году, отправились в другие города России. Таких оказалось 30 345 человек. При этом в Новосибирскую область переехали 32 963 иногородних.


В другие страны за год уехали 9694 новосибирца. Для большинства из них новым домом стали страны СНГ — там поселились 9048 уехавших. Прибыли в Новосибирскую область 22 360 иностранцев, в основном это мигранты из СНГ (20 483 человека).


Кроме того, внутри региона сменили место жительства 28 611 человек.


В 2015 году новосибирские статистики также отмечали миграционный прирост, тогда число прибывших превысило число переехавших на 12,4 тыс. человек.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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