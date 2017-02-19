Новосибирские банки стали охотнее выдавать кредиты пенсионерам

За последний год в Новосибирской области выросла закредитованность пенсионеров.







Еще в январе 2016 года доля заемщиков старше 65 лет составляла 3,9 % от общего числа получателей кредитов. А к началу 2017 года этот показатель увеличился до 4,8 %. К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй.







По их данным, активнее всего за последний год стали набирать кредиты новосибирцы в возрасте от 30 до 39 лет — на их долю приходится 32,7 % от общего числа заемщиков. За год показатель вырос на 1,9 процентных пункта. Зато немного снизилась закредитованность новосибирцев в возрасте от 25 до 29 лет. К 1 января эту категорию представляли 14,7 % заемщиков, то есть на 0,4 процентных пункта меньше, чем в начале прошлого года.







Также стали реже занимать деньги у банков и самые молодые новосибирцы — до 25 лет. Если в начале прошлого года доля таких заемщиков составляла 5,4 %, то к 1 января 2017 года она снизилась до 4,9 %.







Как отмечают аналитики, такие тенденции характерны и для России в целом. «Банки совершенствуют свои кредитные политики, стараясь выдавать кредиты только тем гражданам, у которых "положительная" кредитная история и постоянный источник доходов. Соответственно более тщательное отношение банков к заемщикам привело к сокращению их численности. И в первую очередь это коснулось молодых людей в возрасте до 30 лет, т.к. это одна из самых рискованных для кредитования возрастных групп заемщиков. <…> В свою очередь, людям старшего поколения свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.







Самую большую долю заемщиков старше 65 лет аналитики обнаружили в Алтайском крае и Республике Алтай — 7,1%. Меньше всего закредитованных пенсионеров оказалось в Ненецком автономном округе — 1,9 %.







Ранее Объединенное кредитное бюро подсчитало, что на каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит в 192,5 тыс. руб. За последний год средний размер долга снизился почти на 7 тыс. руб.