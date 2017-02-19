Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими

Вечером 18 февраля «Тойота Ист» и «Субару Форестер» сошлись в жестком ДТП в Советском районе Новосибирска, в аварии пострадали 5 человек.


Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими (фото)


ДТП произошло в 21:10 на ул. Балтийской. По предварительным данным, «Тойота Ист» ехала со стороны Бердского шоссе в направлении ул. Вахтангова, а «Субару Форестер» — ей навстречу.


«Водитель "Тойоты" потеряла управление по невыясненным причинам, и ее автомобиль выбросило на "встречку", в "Субару". Автомобили столкнулись дважды: сначала передними частями, а потом задними. <…> Подушки безопасности сработали только в "Тойоте", у Субару их не оказалось», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По их данным, в ДТП пострадали 5 человек — оба водителя, 2 пассажира «Субару» и еще одна женщина из «Тойоты». «Известно, что водитель малолитражки сломала ребра и ключицу, а пассажирка жалуется на боль в груди», — отмечают в «Автоспасе».


Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими (фото)


Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими (фото)


Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими (фото)


Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими (фото)


Еще 4 человека получили травмы в вечернем столкновении «Тойоты Харриер» и «КИА Соренто» на ул. Станционной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 


По предварительных данным, аварию, произошедшую в 20:20, спровоцировал 40-летний водитель «Тойоты». Известно, что он ехал со стороны проезда Энергетиков в направлении аэропорта «Толмачёво» и выскочил на встречную полосу. 


«В результате пострадали 4 человека — водитель "КИА" и трое пассажиров "Тойоты" — мужчина 74-го года рождения и две девушки (96-го и 92-го). На месте сотрудники полиции установили, что водитель Тойоты находится в состоянии алкогольного опьянения, дальнейшая экспертиза подтвердила это предположение», — отметили в областной полиции.


Вчера НГС.НОВОСТИ также рассказывали о страшном ДТП под Новосибирском: катавшийся на «ватрушке» 22-летний парень погиб под колесами грузовика.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 500
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено