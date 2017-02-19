Неуправляемая «Тойота» выехала на «встречку» и устроила ДТП с 5 пострадавшими

Вечером 18 февраля «Тойота Ист» и «Субару Форестер» сошлись в жестком ДТП в Советском районе Новосибирска, в аварии пострадали 5 человек.









ДТП произошло в 21:10 на ул. Балтийской. По предварительным данным, «Тойота Ист» ехала со стороны Бердского шоссе в направлении ул. Вахтангова, а «Субару Форестер» — ей навстречу.







«Водитель "Тойоты" потеряла управление по невыясненным причинам, и ее автомобиль выбросило на "встречку", в "Субару". Автомобили столкнулись дважды: сначала передними частями, а потом задними. <…> Подушки безопасности сработали только в "Тойоте", у Субару их не оказалось», — описали ситуацию специалисты мобильного приложения «Автоспас».



По их данным, в ДТП пострадали 5 человек — оба водителя, 2 пассажира «Субару» и еще одна женщина из «Тойоты». «Известно, что водитель малолитражки сломала ребра и ключицу, а пассажирка жалуется на боль в груди», — отмечают в «Автоспасе».























Еще 4 человека получили травмы в вечернем столкновении «Тойоты Харриер» и «КИА Соренто» на ул. Станционной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







По предварительных данным, аварию, произошедшую в 20:20, спровоцировал 40-летний водитель «Тойоты». Известно, что он ехал со стороны проезда Энергетиков в направлении аэропорта «Толмачёво» и выскочил на встречную полосу.





«В результате пострадали 4 человека — водитель "КИА" и трое пассажиров "Тойоты" — мужчина 74-го года рождения и две девушки (96-го и 92-го). На месте сотрудники полиции установили, что водитель Тойоты находится в состоянии алкогольного опьянения, дальнейшая экспертиза подтвердила это предположение», — отметили в областной полиции.





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