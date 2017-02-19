​Алексея Навального в Новосибирске встретили недовольные студенты  

В Новосибирске начал работу штаб Алексея Навального — свое недовольство приездом оппозиционера выразили пенсионеры и студенты, один из них даже вышел на пикет. 


Алексея Навального в Новосибирске встретили недовольные студенты   (фото)


Штаб Навального открылся на ул. Ленина в полдень, 18 февраля. Побывавшая на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ, заметила у входа около 15 молодых людей. Все они позиционировали себя как недовольные политической активностью Алексея Навального в Новосибирске. Пока в планах оппозиционера — баллотироваться на пост президента России в 2018 году. 


Один из недовольных держал плакат с надписью «Вор должен сидеть в тюрьме», также трое пенсионеров раздавали листовки против Навального прохожим на ул. Ленина. Больше никаких демаршей со стороны несогласных с приездом Навального не происходило. Сам политик находился внутри штаба, где общался с прессой и со своими сторонниками. 


Алексея Навального в Новосибирске встретили недовольные студенты   (фото)


Алексея Навального в Новосибирске встретили недовольные студенты   (фото)


Когда Алексей Навальный приезжал в Новосибирск в 2015 году, послушать его на Михайловскую набережную пришли около 500 новосибирцев, причем около 50 из них были настроены

 враждебно — выкрикивали оскорбления и пытались перекричать оратора


В 2016 году, когда Новосибирский избирком не допустил партию «ПАРНАС» к выборам в Заксобрание, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального добавил 9 членов избиркома НСО в «Черный блокнот»

Анна Наумцева
Фото автора (1, 3), Ильнара Салахиева (2)

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