Легенда русского рока собрал аншлаг в ДКЖ

В субботу, 18 февраля, в новосибирском Дворце культуры железнодорожников выступил Вячеслав Бутусов — со сцены прозвучали самые известные песни «Наутилуса». 

«Да здравствует славный город Новосибирск, солнечный и морозный», — поприветствовал музыкант забитый до отказа зал. 


В Новосибирск Бутусов прибыл с группой «Ю-Питер». За 1,5 часа зрители услышали самые известные песни «Наутилуса Помпилиуса» — «Крылья», «Одинокая птица», «Дыхание», «Ален Делон». Когда заиграли первые аккорды лирической баллады «Я хочу быть с тобой», в зале зажглись фонарики смартфонов.


Особое внимание музыкант уделил видеоряду. К каждой песне был подобран сюжет. Во время композиции «Зверь» зрители увидели кадры из фильма «Брат», а в финале появился портрет режиссера Алексея Балабанова.


Песню «Скованные одной цепью» Бутусов посвятил основному автору текстов «Наутилуса» Илье Кормильцеву.


Особый восторг у публики вызвали «Шар цвета хаки», «Хлоп-хлоп», «Апостол Андрей». В финале Бутусов исполнил лирическую песню «Гудбай, Америка», в это время за его спиной плыл бумажный кораблик с музыкантом на борту.


Публика не отпустила артистов, и спустя минуту они вышли на бис. Вячеслав Бутусов поблагодарил новосибирцев и сыграл им «Песню идущего домой», во время которой в зал «полетели» световые снежинки.

#бутусов #наутилус #крылья #nautilus #nautiluspompilius

Публикация от Юлия Заварина (@julyapichugina)

В середине декабря на сцене ДКЖ выступал другой известный питерский рок-музыкант — Борис Гребенщиков. Ему аккомпанировал Томский симфонический оркестр

Ольга Власова
Фото instagram.com/mikhelson_tamara
Видео instagram.com/julyapichugina

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