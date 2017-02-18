 Хоккей: «Сибирь» осталась без серии плей-офф впервые с 2012 года

Сейчас в Екатеринбурге со счетом 1:1 завершился третий период хоккейного матча между местным «Автомобилистом» и новосибирской «Сибирью» - новосибирцы не смогли выйти в плей-офф.







Первый гол в матче забила «Сибирь», это удалось сделать Егору Миловзорову только на 35 минуте игры. Долгое время новосибирцы вели с преимуществом в счете, но на 48 минуте «Автомобилист» сравнял.















В итоге в основное время игра завершилась со счетом 1:1. Команды еще ждут овертайма, но несмотря на исход матча, «Сибирь» лишилась возможности войти в зону плей-офф – она уже не сможет набрать три очка и обогнать своих соперников.







Таким образом, регулярный чемпионат КХЛ новосибирцы завершили на 9 строчке.



Дополнение: матч завершился в серии буллитов в пользу новосибирцев со счетом 1:0, счет в матче стал 2:1. У новосибирцев отличился Степан Санников. Ворота «Сибири» в основное время защищал Дэнни Тэйлор, в овертайме ему на смену вышел Алексей Красиков, он же был в воротах в серии бросков.





Последний раз «Сибирь» оставалась за пределами плей-офф в 2012 году.