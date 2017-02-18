Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек

Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек (фото)

В Новосибирске прошла ярмарка-раздача животных «День хвоста» — за первые полчаса организаторы отдали большую часть животных.


«Ажиотаж был даже тогда, когда мы еще рекламировали акцию, просто выкладывали фотографии, — рассказала куратор акции Виктория Евдокимова. — Наша задача — передать животное в ответственные руки, чтобы оно опять не оказалось на улице».


Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек (фото)


Акция проходила сегодня, 18 февраля, на базе ресурсного центра Заельцовского района и молодежного центра «Продвижение» недалеко от пл. Калинина при поддержке зоозащитного сообщества «ЗооПрогресс».


Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек (фото)


По словам организаторов, на ярмарку привезли 9 кошек и 2 собак. Также на стенде разместили фотографии животных (около 50), которых по разным причинам сегодня привезти не смогли, однако желающие могут съездить за ними.


Хвостатые участники акции в основном из приютов для животных, либо живут у кого-то на передержке. У животных есть паспорт, они должны быть стерилизованы и привиты от бешенства.

 

Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек (фото)


Перед тем, как животное будет передано новому хозяину, оно проходит заключительный осмотр ветеринара — у кошек и собак должны быть здоровыми глаза, уши, слизистые.


В течение первых 40 минут после начала акции большую часть животных уже разобрали. Этому удивились и сами организаторы, которые отметили, что такое впервые.


Это уже четвертая по счету ярмарка-раздача. До этого они проводились летом на улице в Академгородке. Следующая запланирована на 4 марта.


Зоозащитники также рассказали, что нередко животные попадают в приюты по просьбам людей, которые отказываются от своих питомцев, например, из-за переезда. Также есть животные, которых нашли в тяжелом состоянии.

Анна Богданова
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