Горожане устроили ажиотаж на раздаче симпатичных бездомных кошек

В Новосибирске прошла ярмарка-раздача животных «День хвоста» — за первые полчаса организаторы отдали большую часть животных.





«Ажиотаж был даже тогда, когда мы еще рекламировали акцию, просто выкладывали фотографии, — рассказала куратор акции Виктория Евдокимова. — Наша задача — передать животное в ответственные руки, чтобы оно опять не оказалось на улице».









Акция проходила сегодня, 18 февраля, на базе ресурсного центра Заельцовского района и молодежного центра «Продвижение» недалеко от пл. Калинина при поддержке зоозащитного сообщества «ЗооПрогресс».









По словам организаторов, на ярмарку привезли 9 кошек и 2 собак. Также на стенде разместили фотографии животных (около 50), которых по разным причинам сегодня привезти не смогли, однако желающие могут съездить за ними.





Хвостатые участники акции в основном из приютов для животных, либо живут у кого-то на передержке. У животных есть паспорт, они должны быть стерилизованы и привиты от бешенства.







Перед тем, как животное будет передано новому хозяину, оно проходит заключительный осмотр ветеринара — у кошек и собак должны быть здоровыми глаза, уши, слизистые.



В течение первых 40 минут после начала акции большую часть животных уже разобрали. Этому удивились и сами организаторы, которые отметили, что такое впервые.







Это уже четвертая по счету ярмарка-раздача. До этого они проводились летом на улице в Академгородке. Следующая запланирована на 4 марта.





Зоозащитники также рассказали, что нередко животные попадают в приюты по просьбам людей, которые отказываются от своих питомцев, например, из-за переезда. Также есть животные, которых нашли в тяжелом состоянии.

