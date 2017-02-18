В Новосибирске начали продавать «Спрайт» со вкусом огурца

В новосибирских супермаркетах появилась газировка Sprite с ярко выраженным огуречным привкусом.





Сайт компании Coca-Cola, производящей этот напиток, сообщает, что в новую разновидность продукта добавили огуречный экстракт. По информации производителя, Sprite по такому рецепту есть только в России.





По наблюдениям корреспондента НГС, новый лимонад на вкус действительно очень огуречный. При этом привычная кислинка сохранилась, однако вкус и запах огурца в этом напитке доминируют. В целом газировка очень напоминает содовую с огуречным сиропом.



Глядите, что нашёл! Очень странно, что никто раньше не додумался, потому что огуречный лимонад - это классика и крайне вкусно. Новый sprite тоже очень даже ничего! Публикация от Sergey Mordvinov (@s_mordvinov) Фев 15 2017 в 7:19 PST

Читатель НГС Сергей Мордвинов сообщил, что заметил огуречный «Спрайт» в магазине сети «Холидей» 15 февраля. По словам Сергея, сегодня 0,5 л напитка там можно купить за 39 руб., в то время как классический «Спрайт» там стоит около 50 руб. Корреспондент НГС купил свой «Спрайт» за 65 руб. в сети ресторанов «Суши Make».







В универсаме на ул. Ленина литр огуречного спрайта стоит 74 руб., однако на полках его не оказалось. По словам сотрудников магазина, напиток очень быстро разбирают, сейчас его нет даже на складе.





Среди необычных продуктов, которые появились в Новосибирске в последнее время, можно вспомнить, например, копченую сметану или черное тесто, на котором готовят пиццу.