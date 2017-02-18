Новосибирцы построили на Обском море десятки домов из снега

Новосибирцы построили на Обском море десятки домов из снега (фото)

Больше ста человек собрались сегодня, 18 февраля, на соревнования по строительству снежных хижин «Иглу-2017».


За несколько часов на берегу Обского моря вырос маленький город эскимосов. Побывавший на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ насчитал около 30 иглу. Их строили команды из горожан разных возрастов — результат будет оцениваться по соотношению площади и числу «строителей».


Фестиваль продлится до 17:00, команды смогут даже переночевать в своих снежных домах. Мероприятие проводит мультиклуб «Спектр», туристско-спортивный отдел «Панда» и молодежный центр «Зодиак» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.


Новосибирцы построили на Обском море десятки домов из снега (фото)


Снега в Новосибирске этой зимой много, и проблема его утилизации стоит очень остро. Власти отчитались, что убрали с дорог в 2,5 раза больше снега, чем в прошлом году, но в частном секторе ситуация с уборкой до сих пор плачевная. Недавно в Калининском районе в снегу застряла пожарная машина.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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