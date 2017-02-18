Новосибирцы построили на Обском море десятки домов из снега

Больше ста человек собрались сегодня, 18 февраля, на соревнования по строительству снежных хижин «Иглу-2017».







За несколько часов на берегу Обского моря вырос маленький город эскимосов. Побывавший на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ насчитал около 30 иглу. Их строили команды из горожан разных возрастов — результат будет оцениваться по соотношению площади и числу «строителей».







Фестиваль продлится до 17:00, команды смогут даже переночевать в своих снежных домах. Мероприятие проводит мультиклуб «Спектр», туристско-спортивный отдел «Панда» и молодежный центр «Зодиак» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска.











Снега в Новосибирске этой зимой много, и проблема его утилизации стоит очень остро. Власти отчитались, что убрали с дорог в 2,5 раза больше снега, чем в прошлом году, но в частном секторе ситуация с уборкой до сих пор плачевная. Недавно в Калининском районе в снегу застряла пожарная машина.