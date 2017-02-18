Чубайс объявил о спасении новосибирского завода с многомиллиардным долгом

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил на пресс-конференции, что новосибирский завод литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» выведен из кризиса, несмотря на продолжающееся банкротство.







«Лиотех» все еще должен «РОСНАНО» 9 млрд руб. и почти 500 млн — Новосибирской области, однако это не должно повлиять на производство, уверен Чубайс.





«О заводе "Лиотех" после того, как я посмотрел на ситуацию, можно сказать, что он из кризиса выведен. Это уже не кризисное, а растущее предприятие», — подчеркнул глава «РОСНАНО».







Чубайс отметил, что «РОСНАНО» вместе с правительством области не пытались встать на позицию «агрессивного наезда», а хотели сохранить предприятие: «Мы договорились с Владимиром Филипповичем еще три года назад, что раз уж случилось банкротство, которое не мы инициировали, наша задача — не разгромить предприятие и продать по частям, а, наоборот, отделить все юридические, финансовые и правовые процессы судебных решений от производства», — сообщил Чубайс.





При этом он не стал комментировать сам судебный процесс, отметив, что не знает, чем завершится банкротство завода, так как это «вопрос к суду», а не к кредиторам.





Чубайс сообщил, что «Лиотех» год от года наращивает продажи. По его данным, в 2014 году они составили 20 млн руб., в 2015 году — 60 млн руб., в 2016 году — 120 млн руб. Бизнес-план на 2017 год предполагает 370 млн руб., сообщил Чубайс, отметив, что в дальнейшем предполагается выход на 4 млрд руб. продаж. Штат предприятия также расширяется, сегодня на «Лиотехе» трудятся 120 человек, а через 3 месяца будет уже 200, добавил он.





Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что по итогам встречи стороны подписали протокол реструктуризации долга, который «Лиотех» будет поэтапно выплачивать. В то же время область планирует поддержать завод: «Не исключаю, что мы найдем пути, как поддержать предприятие в рамках нашего закона при условии опережающего гашения какой-то части того долга, который есть. Речь о стандартных мерах поддержки инвестпроектов».



Одной из таких мер может стать поддержка заказом. «Если мы продаем такие троллейбусы на экспорт, очевидно, что и в городе есть потенциал, мы уже договорились с мэром», — сообщил Чубайс. Городецкий добавил, что такие троллейбусы могут быть полезны для развивающихся удаленных районов города.





Кроме того, Чубайс сообщил, что в 2017 году решится вопрос о строительстве в Новосибирске второго наноцентра «РОСНАНО». Этот проект планируется осуществить на базе НИИТО: «НИИТО доказал свою работоспособность в реальных живых проектах, поэтому мы смотрим на новый проект наноцентра. По профилю у нас еще точки нет, там точно будет ортопедия, но у НИИТО есть компетенции за ее пределами, вплоть до регенеративной медицины», — рассказал спикер.